Помпео обвинил Иран и Китай в подрыве мирового порядка

БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил во вторник Россию в нарушении договора о РСМД в течение "нескольких лет", а Иран и Китай — в подрыве международного порядка, призвав Европу помогать США восстанавливать либеральный мировой порядок.

Помпео прибыл в Брюссель для участия в переговорах глав МИД стран НАТО. "Москва применила отравляющее вещество на иностранной территории, прямо здесь, в Европе, в нарушение конвенции о запрещении химоружия, в которой она состоит. И Россия нарушала договор РСМД в течение нескольких лет", — заявил Помпео, выступая в Брюсселе с речью в фонде Маршала.

Москва ранее неоднократно категорически отрицала причастность к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за госизмену, и его дочери Юлии. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. Также Россия в ответ на слова президента США Дональда Трампа о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД подчеркивала, что строго соблюдает свои обязательства по этому договору. Глава МИД РФ при этом отмечал, что у Москвы есть серьезные вопросы по поводу выполнения договора самими американцами.

"Когда договоры нарушаются, нужно противостоять нарушителям, а договоры должны быть закреплены или отброшены. Слова должны чего-то стоить", — заявил Помпео. "Иран и Китай — вот кто на самом деле подрывают международный порядок. Задача же США – восстановить наш суверенитет, реформировать международный либеральный порядок, и мы хотим, чтобы наши друзья нам помогали", — добавил он.

По его словам, именно поэтому президент США Дональд Трамп проводит политику, направленную на "возвращение США их традиционной, центральной роли лидера". Он также отметил, что нынешняя администрация США пересматривает международные соглашения, в том числе в сфере торговли, которые "не служат нашим суверенным интересам или интересам наших союзников".

"Администрация Трампа продемонстрировала, что она не подрывает институты, напротив, мы объединяем нации для построения нового либерального порядка, который предотвращает войны и достигает большего процветания. Мы поддерживаем институты, которые, мы считаем, могут быть улучшены", — заявил госсекретарь.