Помпео обвинил Иран и Китай в подрыве мирового порядка

БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил во вторник Россию в нарушении договора о РСМД в течение "нескольких лет", а Иран и Китай — в подрыве международного порядка, призвав Европу помогать США восстанавливать либеральный мировой порядок.
Москва ранее неоднократно категорически отрицала причастность к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за госизмену, и его дочери Юлии. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. Также Россия в ответ на слова президента США Дональда Трампа о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД подчеркивала, что строго соблюдает свои обязательства по этому договору. Глава МИД РФ при этом отмечал, что у Москвы есть серьезные вопросы по поводу выполнения договора самими американцами.
"Когда договоры нарушаются, нужно противостоять нарушителям, а договоры должны быть закреплены или отброшены. Слова должны чего-то стоить", — заявил Помпео. "Иран и Китай — вот кто на самом деле подрывают международный порядок. Задача же США – восстановить наш суверенитет, реформировать международный либеральный порядок, и мы хотим, чтобы наши друзья нам помогали", — добавил он.
"Администрация Трампа продемонстрировала, что она не подрывает институты, напротив, мы объединяем нации для построения нового либерального порядка, который предотвращает войны и достигает большего процветания. Мы поддерживаем институты, которые, мы считаем, могут быть улучшены", — заявил госсекретарь.