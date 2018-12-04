Силовики перебросили семь танков на юг Донбасса, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 4 дек — РИА Новости. Украинские силовики перебросили на юг Донбасса семь танков, сообщил во вторник руководитель пресс-службы народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Ранее военное ведомство ДНР заявляло о подготовке украинских силовиков к наступательным действиям на двух направлениях в Донбассе. Итогом операции должен стать выход подразделений вооруженных сил Украины к границам с Российской Федерацией.

"Нашими наблюдателями в Мариуполе зафиксировано прибытие на железнодорожную станцию семи танков Т-64", — сообщил Безсонов.

Он пояснил, что разгрузкой техники занимаются люди без опознавательных знаков принадлежности к какому-либо роду войск. В народной милиции ДНР не исключили, что силовики могут нанести на технику и форму отличительные знаки подразделений ДНР с целью последующего совершения провокационных действий.

В связи с введением в ряде областей страны военного положения после инцидента в Черном море подразделения и воинские части Объединенных сил Украины были приведены в полную боевую готовность. Президент Петр Порошенко пообещал не ограничивать права и свободы граждан и не проводить частичную мобилизацию, хоть указ это предусматривает. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключал, что потенциально решение о введении военного положения в некоторых областях Украины может нести угрозы для эскалации в Донбассе.