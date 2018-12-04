В Госдуме призвали осудить провокации со стороны украинских властей

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла заявление с призывом к международным парламентским организациям осудить провокации со стороны украинских властей, в том числе в связи с инцидентом в Керченском проливе, где украинские корабли, опасно маневрируя, нарушили российскую границу.
"Депутаты Государственной думы… обращаются к своим коллегам в парламентах государств мира, международных парламентских организациях в связи с непрекращающимися провокационными действиями украинских властей, подталкиваемых их западными покровителями к эскалации напряженности в интересах, весьма далеких от интересов мира и стабильности в Европе", — говорится проекте заявления.
По мнению депутатов, очередным проявлением подобной политики украинского президента Петра Порошенко стал инцидент в Керченском проливе.
"Только благодаря высокому профессионализму российских пограничных и военных служб, которые, действуя в полном соответствии с законодательством и международным правом, вынуждены были применить силовое предупреждение для устранения угрозы суверенитету Российской Федерации, удалось предотвратить человеческие жертвы и другие тяжкие последствия. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками", — говорится в тексте.
Возмущение у российских парламентариев вызывает также новая волна нападений национал-радикалов на дипломатические представительства России на Украине, инспирированных этой провокацией. Отмечается, что Украина в очередной раз расписалась в неуважении норм и принципов Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в том, что касается неприкосновенности посольства и генеральных консульств России. В этом же ряду находятся участившиеся в последнее время нападения на российских грузоперевозчиков и офисы российских компаний на территории страны.
"Депутаты Государственной думы решительно осуждают действия украинских властей и их покровителей на Западе, направленные на обострение международной обстановки в Черноморском регионе и Европе в целом, а также призывают все миролюбивые политические силы, всех здравых политиков объективно оценить деструктивный курс официального Киева и сделать все необходимое для предотвращения угрозы миру и стабильности, исходящей от цепляющегося за власть Петра Порошенко и нынешнего киевского режима", — говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.