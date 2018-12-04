Индия надеется на соблюдение графика поставок С-400

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Нью-Дели надеется, что график поставок С-400 Индии будет соблюден и первая поставка состоится к 2020 году, заявил в интервью РИА Новости посол Индии в России Бала Венкатеш Варма.

"Соглашение о поставках комплексов С-400 было заключено во время визита президента (РФ Владимира — ред.) Путина в Индию в октябре этого года. Контракт подписан. Мы надеемся, что график поставок будет соблюден, поэтому, рассчитываем, что к 2020 году состоится первая поставка, а дальше они пойдут по графику, согласованному в контракте", — сказал посол.

В октябре российская компания подписала с Индией контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 большой дальности на сумму более 5 миллиардов долларов. Сделка стала крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта".