Россия готова к диалогу с Литвой, заявила Матвиенко

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Россия готова к диалогу и выстраиванию сотрудничества с Литвой, отношения с которой в последние годы развиваются по негативному сценарию, заявила во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с депутатом Европарламента от Литвы Роландасом Паксасом.

"Мы готовы к диалогу, к выстраиванию взаимовыгодных отношений с учетом, конечно, в первую очередь национальных интересов обеих сторон", — сказала Матвиенко.

Пока же, констатировала спикер СФ, российские отношения с Литвой развиваются по негативному сценарию, в ущерб, в первую очередь, литовским интересам.

"Такое ощущение, что президент Литвы взяла на себя роль самого жесткого проводника политики ЕС в отношении России", — заявила она.

Матвиенко отметила, что власти Литвы допускают нарушения международного законодательства, "уголовно преследуя инакомыслие", заставляя российские СМИ работать в "очень тяжелой ситуации". Ситуация с обучением на русском языке в Литве также является предметом озабоченности российской стороны, добавила она.

"Это все нас очень огорчает, и мы надеемся, что эта не лучшая страница российско-литовских отношений будет перевернута", — заявила спикер Совфеда.