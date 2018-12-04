В IFJ раскритиковали запрет Киева на въезд журналистов

БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Запрет журналистам на въезд в какую бы то ни было страну противоречит демократическим принципам и свободе информирования, заявил РИА Новости генсек Международной федерации журналистов (International Federation of Journalists, IFJ) Энтони Белланже, отвечая на просьбу прокомментировать решение украинских властей.

Ранее заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова сообщила, что въезд в Крым и Донбасс для иностранных журналистов запрещен на время действия военного положения.

"Любой запрет журналисту на въезд на какую-либо территорию является настоящей проблемой, поскольку журналист должен быть в состоянии выполнить свою задачу информирования, это в рамках демократии", — сказал он.

"Будь то на Украине или в другом месте. Нет никаких границ или запретов на свободу информирования", — добавил он.

Ранее украинский президент Петр Порошенко сообщил, что Украина вводит ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Кроме того, украинские силовики заявили, что въезд на территорию самопровозглашенных ДНР и ЛНР закрыт для иностранных граждан за исключением представителей Красного Креста, ООН и ОБСЕ.