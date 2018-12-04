В IFJ раскритиковали запрет Киева на въезд журналистов

БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Запрет журналистам на въезд в какую бы то ни было страну противоречит демократическим принципам и свободе информирования, заявил РИА Новости генсек Международной федерации журналистов (International Federation of Journalists, IFJ) Энтони Белланже, отвечая на просьбу прокомментировать решение украинских властей.
"Любой запрет журналисту на въезд на какую-либо территорию является настоящей проблемой, поскольку журналист должен быть в состоянии выполнить свою задачу информирования, это в рамках демократии", — сказал он.
"Будь то на Украине или в другом месте. Нет никаких границ или запретов на свободу информирования", — добавил он.
Ранее украинский президент Петр Порошенко сообщил, что Украина вводит ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Кроме того, украинские силовики заявили, что въезд на территорию самопровозглашенных ДНР и ЛНР закрыт для иностранных граждан за исключением представителей Красного Креста, ООН и ОБСЕ.