Рим представит новый проект бюджета Брюсселю

РИМ, 4 дек — РИА Новости, Александр Логунов. Италия представит институциональным органам Евросоюза новый проект государственного бюджета взамен отклоненного Еврокомиссией, заявил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте.

"Моя цель — не допустить процедуры (запуска санкций) в отношении Италии, которая причинит вред нашей стране и которая также может причинить вред Европе. Я в процессе разработки предложения, которое Европейский союз не сможет не принять во внимание. Оно будет представлено в течение ближайших часов", — заявил Конте в интервью католической газете Avvenire.

Говоря о параметрах нового проекта бюджета, Конте допустил снижение первоначально предусмотренного уровня дефицита в 2,4% ВВП. "… это может быть. Но пока я не хочу давать цифр. Это было бы неправильным и контрпродуктивным — заранее предоставлять цифры… Потому что переговорам нужна закрытость", — отметил Конте. "Мое предложение не поставит под угрозу интересы итальянцев и запланированные реформы", — подчеркнул премьер Италии.

Ранее во вторник Совет министров экономики и финансов еврозоны (Еврогруппа) рекомендовал Италии предпринять необходимые шаги, чтобы привести бюджет на 2019 год в соответствие с Пактом стабильности и роста ЕС. ЕК 21 ноября представила оценку проектов бюджетов всех государств еврозоны, включая Италию. Еврокомиссия отметила серьезное несоответствие проекта финплана страны на 2019 год требованиям Пакта стабильности и роста, который предписывает странам ЕС сводить размер дефицита бюджета к 3% ВВП, а госдолга — к 60% ВВП.

Совет министров Италии 15 октября одобрил проект о госбюджете на 2019 год. Главными положениями госбюджета стали отмена предполагавшегося повышения НДС, введение безусловного базового дохода и базовой пенсии, изменение законодательства в целях более раннего выхода граждан на пенсию, а также выплата компенсаций обманутым вкладчикам. Правительственный законопроект предусматривает рост ВВП в 2019 году на 1,5%, но при этом и заметное увеличение дефицита госбюджета до 2,4% ВВП, что вызвало особую обеспокоенность в Брюсселе. В итоге Европейская комиссия в конце октября отклонила проект госбюджета Италии.

Совет министров Италии 13 ноября принял решение не изменять основные параметры госбюджета на 2019 год, несмотря на то что 23 октября ЕК отклонила данный документ, дав Риму три недели на его доработку. Правительство постановило сохранить все основные позиции, заложенные в госбюджет. ЕК отклонила этот документ повторно. На минувшей неделе итальянские СМИ стали писать, что власти страны готовы рассмотреть снижение дефицита до 2% от ВВП.