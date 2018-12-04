Целью Приштины является изгнание сербов из Косово, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 4 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил во вторник послу КНР Ли Манчангу, что целью последних шагов косовско-албанских властей является окончательное изгнание сербов из самопровозглашенного Косово.

Премьер самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай заявил в понедельник комиссару по вопросам соседства и расширению ЕС Йоханнесу Хану, что не отменит пошлины в размере 100% на товары из центральной Сербии до признания Белградом независимости Приштины. Спикер косовского парламента Кадри Весели в тот же день оповестил общественность, что 14 декабря депутаты проголосуют за формирование вооруженных сил Косово. В связи с этим сербский лидер во вторник назначил встречи с послами КНР, РФ и США.

"Абсолютно ясно, что заявленное формирование армии и продление таможенных пошлин в размере 100% на товары из центральной Сербии имеют целью изгнание сербского народа из Косово и Метохии, так как он лишается возможности выжить", — цитирует Вучича его пресс-служба.

Сербский лидер указал, что такое поведение Приштины "может привести к катастрофе" и попросил помощи у "братского китайского народа" в сохранении мира и стабильности.

"Для КНР Косово и Метохия являются частью Сербии, и мы остаемся приверженными соблюдению ее территориальной целостности и суверенитета", — цитирует администрация сербского президента посла Манчанга.

Правительство самопровозглашенной республики Косово 21 ноября установило таможенную пошлину в 100% стоимости на всю продукцию из Сербии, а также запретило к поставкам все товары, не маркированные по правилам самопровозглашенной республики с символикой Косово. Белград требует отмены пошлины, косовские сербы проводят мирные акции протеста. В понедельник на акцию в северной части Косовска-Митровицы на акцию протеста вышли несколько тысяч женщин.