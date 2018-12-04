Генсек НАТО призвал Россию отпустить украинских моряков

БРЮССЕЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ушел от прямого ответа на вопрос о том, сможет ли Украина надеяться на помощь альянса в случае "явной атаки со стороны РФ", заявив, что все союзники уже предоставляют политическую поддержку Украине и будут содействовать модернизации и укреплению украинских ВС.
"Все союзники предоставляют сильную политическую и практическую поддержку Украине. Украина не член НАТО, но мы поддерживаем ее территориальную целостность, мы призываем РФ отпустить моряков и корабли. Союзники по НАТО продолжат помогать укреплять и модернизировать украинские ВС, НАТО также помогает через различные трастовые фонды, в сфере кибербезопасности, также помогает модернизировать украинские ВМС", — сказал Столтенберг.
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у России планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.