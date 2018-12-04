В ООН считают, что Парижских соглашений по климату недостаточно

КАТОВИЦЕ (Польша), 4 дек – РИА Новости. Парижских экологических соглашений недостаточно для улучшения климата, однако даже они не выполняются, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая во время 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24), которая проходит в Катовице на юге Польши.

"Мы видим, что ситуация на местах ухудшается быстрее прогнозов", — сказал Гутерреш. По его словам, для улучшения экологической ситуации было недостаточно обязательств, взятых странами, подписавшими парижское соглашение.

"Обязательств, взятых в Париже, было недостаточно", — сказал он.

Генсек ООН особо отметил, что даже эти обязательства не выполняются. "Большинство стран мира даже не поднимаются на уровень обязательств, взятых в Париже", — сказал он.

"Я решительно призываю всех присутствующих здесь. Не сдавайтесь, используйте все возможности не только чтобы добиваться преобразований, но и для того, чтобы осуществлять давление на свои правительства, чтобы они выполняли свои обязательства, действовали во благо климата, чтобы 2020 год мы встретили в другом качестве", — заключил Гутерреш.

Основная цель участников СОР24 — обсудить способы реализации положений Парижского климатического соглашения, принятого в 2015 году.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.