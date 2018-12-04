БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. НАТО рассчитывает на конструктивную роль РФ и Ирана в афганском мирном урегулировании, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

В четверг и пятницу в штаб-квартире НАТО в Брюсселе пройдут переговоры глав внешнеполитических ведомств стран-союзников. Главные темы в повестке – ситуация вокруг договора РСМД и события вокруг Керченского пролива, а также Афганистан.

"Мы помогаем в подготовке афганских сил безопасности, чтобы послать ясный сигнал талибам, что они никогда не одержат победу на поле боя и что нужно садиться за стол переговоров. Мы также надеемся, что все страны региона, включая РФ и Иран, поддержат руководимый самими афганцами мирный процесс и сыграют конструктивную роль", — заявил он журналистам перед началом переговоров.

"Мы верим в политическое урегулирование и мирный процесс. И это не задача НАТО устанавливать конкретные "красные линии" (для переговоров), это задача тех, кто садится за стол переговоров", — добавил он.

В Москве 9 ноября в закрытом формате прошла встреча по Афганистану. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе. Из Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира, который, как сообщил афганский МИД, не представляет правительство страны. В качестве наблюдателя принял участие представитель США. В Кабуле выразили надежду, что результатом встречи в Москве станут прямые переговоры между афганскими властями и движением "Талибан".