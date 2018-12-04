В Кремле не увидели влияния США в протестных выступлениях во Франции

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит влияния США в протестных выступлениях во Франции.

Говоря о нынешних протестах во Французской республике, пресс-секретарь президента подчеркнул, что эти события — внутреннее дело Франции, главное, чтобы беспорядки не привели к ранениям или человеческим жертвам.

На просьбу уточнить, не видит ли он влияния США в этих выступлениях, как интерпретируют ряд СМИ, Песков заявил: "нет, я бы не сказал".

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Массовые протесты движения "желтых жилетов", которые выступают, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Субботняя акция протеста в Париже сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. В ходе беспорядков, охвативших французскую столицу, были задержаны 412 человек. Ранения в ходе протестов получили 133 человека, в том числе 23 силовика.