Под Парижем 14 человек пострадали в ДТП с автобусом

ПАРИЖ, 4 дек – РИА Новости. Четырнадцать человек, из которых большинство дети, пострадали в результате аварии с автобусом в парижском регионе во вторник утром, сообщается в Twitter жандармерии департамента Ивлин.

Инцидент произошел около коммуны Рамбуйе, которая находится в 45 километрах к юго-западу от Парижа.

"Авария автобуса в 8.30 (линия 11 Transdev). 14 пострадавших, в числе которых беременная женщина и десять несовершеннолетних", — сообщается на странице в Twitter жандармерии департамента Ивлин.

В аккаунте также размещены фотографии автобуса, который лежит на боку. Отмечается, что спасатели оказывают помощь пострадавшим в результате инцидента.