МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Диалог России и Соединенных Штатов не складывается, несмотря на то, что обе страны проделали "домашнюю работу" и имеют много стратегических вопросов для обсуждения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Диалог не складывается действительно, несмотря на, скажем так, определенные планы, определенную проделанную, так сказать, домашнюю работу с двух сторон. Уже неоднократно эти планы переверстывались в последний момент, несмотря на наличие целого набора очень важных, стратегически важных вопросов. Собственно об этом и мы говорили неоднократно, и президент говорил, общаясь в Буэнос-Айресе с прессой. Поэтому мы сожалеем в этой связи, об этом мы уже говорили", — ответил он на вопрос, есть ли ощущение, что диалог со Штатами не складывается и в чем причина этого.