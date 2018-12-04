Силовики обстреляли КПП в районе Станицы Луганской, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 4 дек — РИА Новости. Украинские силовики вновь открыли огонь по единственному пункту пропуска между самопровозглашенной Луганской народной республикой и подконтрольной Киеву территорией в районе Станице Луганской, заявили во вторник РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее представительство ЛНР в СЦКК заявило, что 2 декабря в результате обстрела со стороны украинских силовиков был поврежден деревянный мост на КПП "Станица Луганская".

"В результате зафиксированного в 22.00 (совпадает с мск — ред.) 3 декабря 2018 года нарушения режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований с направления населенного пункта Станица Луганская по территории ЛНР в районе временного пункта пропуска с использованием вооружения ГП-25 (4 гранаты)… получили повреждение информационные щиты", — сказали в представительстве ЛНР в СЦКК.