Лукаш назвала основной итог саммита G20

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Основным итогом саммита G20 в Аргентине является подтверждённая всеми крупнейшими экономиками мира готовность работать сообща на основе общих правил и подходов, заявила представитель президента РФ (шерпа) в G20 Светлана Лукаш.

"Основной результат саммита заключается в том, что все ключевые экономики готовы работать сообща на основе единых правил и подходов. Все готовы укреплять ключевые институты глобального управления, которые являются той основой, которая позволит предотвратить развитие негативных тенденций", — сказала Лукаш на брифинге по итогам саммита G20 в Аргентине.

По её словам, возможно, прошедший саммит был одним из самых сложных.

"Согласование итогового коммюнике заняло фактически шесть дней. Это беспрецедентная ситуация. Но в том-то и дело, что нам удалось договориться. В том числе ряд вопросов обсуждали непосредственно лидеры, и их решения помогли найти консенсус и в итоге принять итоговую декларацию", — заявила она.

Шерпа отметила, что при этом "до последнего момента мы не были уверены, что удастся согласовать эти решения, но это удалось, и это главный результат саммита".