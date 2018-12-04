Лукаш назвала основной итог саммита G20

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Основным итогом саммита G20 в Аргентине является подтверждённая всеми крупнейшими экономиками мира готовность работать сообща на основе общих правил и подходов, заявила представитель президента РФ (шерпа) в G20 Светлана Лукаш.
По её словам, возможно, прошедший саммит был одним из самых сложных.
"Согласование итогового коммюнике заняло фактически шесть дней. Это беспрецедентная ситуация. Но в том-то и дело, что нам удалось договориться. В том числе ряд вопросов обсуждали непосредственно лидеры, и их решения помогли найти консенсус и в итоге принять итоговую декларацию", — заявила она.
Шерпа отметила, что при этом "до последнего момента мы не были уверены, что удастся согласовать эти решения, но это удалось, и это главный результат саммита".