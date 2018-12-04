МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Законопроект президента Украины Петра Порошенко о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с РФ является элементом предвыборной кампании украинского лидера и не имеет никакого практического значения, считает депутат Верховной рады и основатель "Оппозиционной платформы — за жизнь" Юрий Бойко, выдвинутый своей партией в президенты Украины,.

Президент Украины в понедельник внес в Верховную раду законопроект о прекращении действия договора с РФ о дружбе и сотрудничестве.

"То, что президент пытается внести законопроект о прекращении договора (о дружбе и сотрудничестве с РФ – ред.) – это только элемент предвыборной кампании. Таким образом он пытается поднять свой рейтинг. На самом деле договор уже приостановлен и никакого практического значения он уже не имеет", — заявил Бойко в эфире телеканала 112 Украина. Бойко также напомнил, что МИД Украины в сентябре уже уведомил Россию о намерении не продлять договор.

В сентябре Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Как поясняли власти Украины, речь идет не о денонсации договора, а о решении его не продлевать. В случае соблюдения всех процедур договор прекратит действие с 1 апреля 2019 года. Москва назвала отказ Киева от продления договора деструктивным шагом и выразила глубокое сожаление в связи с таким решением руководства Украины. Против инициативы не продлевать договор выступила украинская оппозиция, заявив, что такое решение противоречит национальным интересам страны, а также создаст опасный правовой вакуум и усложнит отношения с РФ.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.

Официально президентская гонка стартует в конце декабря 2018 года, действующий президент Украины, однако, пока не заявлял о планах баллотироваться на пост. По последним данным социологической группы "Рейтинг", глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов в президенты с 17%, за Порошенко готовы отдать свои голоса лишь 10% избирателей.