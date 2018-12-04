В Крыму прокомментировали выход Украины из договора о дружбе с Россией

Реакция на события на Украине. Декабрь 2018 (22)

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал сумасбродством украинский законопроект о прекращении действия договора с РФ о дружбе и сотрудничестве.

Президент Украины в понедельник внес в Верховную раду законопроект о прекращении действия договора с РФ о дружбе и сотрудничестве.

"Сумасшедшие законы, один сумасброднее другого. Вот внесен законопроект о разрыве договора о мире и дружбе с Российской Федерацией", — сказал Константинов на заседании президиума крымского парламента.

По его мнению, Украина идет к серьезному политическому непрогнозируемому коллапсу.

"По любой плоскости может пойти трещина", — подчеркнул Константинов.

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