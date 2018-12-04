ВЛАДИВОСТОК, 4 дек — РИА Новости. Власти Чукотки готовы оказать помощь и поддержку пострадавшей от землетрясения Аляске, сообщает во вторник правительство российского региона.

Отмечается, что в день стихийного бедствия, 30 ноября, губернатор Чукотки Роман Копин направил письмо поддержки губернатору штата Аляска Биллу Уокеру, который покинул свой пост в начале декабря после поражения на выборах.

"Правительство Чукотского автономного округа подтверждает свою готовность в любое время оказать помощь и поддержку жителям штата Аляска. От имени правительства Чукотки, жителей округа и себя лично выражаю слова сочувствия людям, пострадавшим в результате землетрясения. Желаем жителям Аляски сил, стойкости и мужества", — говорится в письме Копина.

Также губернатор отметил, что между регионами существуют дружеские отношения и тесное сотрудничество в разных областях общественно-политической жизни.

На Аляске 30 ноября произошла серия подземных толчков. По разным оценкам, магнитуда составляла от 6,6 до 7,2. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. В крупнейшем городе штата Анкоридже, близ которого происходили наиболее мощные толчки, полиция сообщила о ряде перекрытых дорог и улиц.

По данным полиции, все медицинские учреждения и службы спасения работают в штатном режиме. Сообщалось, что в течение нескольких дней основные дороги города будут перекрыты, при этом проезд на общественном транспорте по открытым дорогам в ближайшие два дня будет полностью бесплатным.