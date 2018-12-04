Силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2018 (22)

ДОНЕЦК, 4 дек — РИА Новости. Украинские силовики 17 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 18 нарушениях режима прекращения огня.

"Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины — ред.) составило – 17 раз", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории ДНР 15 мин калибром 82 и 120 миллиметров. При обстрелах также использовались стрелковое оружие, бронетехника и гранатометы различного типа.