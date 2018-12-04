На Украине продлили арест экс-главы фракции Партии регионов

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Старобельский районный суд Луганской области продлил до 31 января меру пресечения в виде содержания под стражей Александру Ефремову, бывшему председателю фракции Партии регионов, которую возглавлял экс-президент Украины Виктор Янукович, сообщила во вторник пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Старобельский районный суд Луганской области продлил экс-председателю фракции Партии регионов Александру Ефремову меру пресечения в виде содержания под стражей до 31 января 2019 года", — написала Сарган в в Twitter.

Ефремов был задержан в июле 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры Украины, пытался вылететь в Австрию. В декабре 2016 года Генпрокуратура завершила досудебное расследование уголовного дела против Ефремова "о посягательстве на территориальную целостность" Украины.

Также Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, пособничестве в захвате здания управления СБ Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы страны, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной Луганской народной республики. В январе Ефремова из Киева отправили в Старобельск, где он сейчас находится под арестом, и там же проходят судебные заседания по его делу.