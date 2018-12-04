В Казахстане потушили пожар на рынке стройматериалов

АЛМА-АТА, 4 дек — РИА Новости. Крупный пожар на строительном рынке в Алма-Атинской области Казахстана, площадь которого составила 1,4 тысячи квадратных метров, ликвидирован, жертв и пострадавших нет, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) министерства внутренних дел Казахстана Нурсултан Нурахметов.

Пожар на рынке строительных материалов возник утром во вторник. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 04.43 местного времени (01.43 мск). Первоначально КЧС сообщал, что огонь охватил 20 контейнеров на площади 800 квадратных метров.

По словам Нурахметова, по уточненной информации, на рынке горели 43 контейнера со стройматериалами на площади 1,4 тысячи квадратных метров.

"Пожар локализован в 07.30 (04.30 мск) и ликвидирован в 08.38 (05.38 мск). Жертв и пострадавших нет", — сказал представитель КЧС.

В тушении пожара были задействованы 32 человека личного состава и девять единиц пожарной техники.

Выяснением причин возникновения пожара будет заниматься исследовательская пожарная лаборатория.