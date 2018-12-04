В Казахстане тушат пожар на рынке стройматериалов

АЛМА-АТА, 4 дек – РИА Новости. Пожар на рынке строительных материалов возник утром во вторник в Алма-Атинской области Казахстана, предварительная площадь возгорания – 800 квадратных метров, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) министерства внутренних дел Казахстана Нурсултан Нурахметов.

По информации представителя КЧС, сообщение о пожаре поступило спасателям в 04.43 местного времени (01.43 мск).

"Произошло загорание около 20 контейнеров со стройматериалами на предварительной площади 800 квадратных метров. Бойцами службы пожаротушения ведётся работа по локализации пожара. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало", — проинформировал Нурахметов.

В тушении пожара задействованы 26 человек личного состава и восемь единиц пожарной техники департаментов по ЧС (ДЧС) Алма-Атинской области и Алма-Аты.