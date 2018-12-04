Трамп прибыл в Капитолий, чтобы почтить память Буша-старшего

Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото

Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прибыл в здание конгресса, чтобы почтить память экс-президента Джорджа Буша-старшего, гроб с телом которого лежит в ротонде Капитолия.

Трамп прибыл вместе со своей супругой Меланьей Трамп. Трансляцию вели ведущие американские телеканалы.

Ранее с речью в Капитолии выступил вице-президент США Майк Пенс, а также члены конгресса. Как сообщал New York Times, Трамп приглашен на церемонию прощания с Бушем-старшем, однако он не будет произносить речь.

Гроб с телом 41-го президента США Джорджа Буша-старшего доставили в понедельник вечером по вашингтонскому времени в ротонду Капитолия. Попрощаться с экс-президентом люди смогут до утра среды.

Ранее его с почестями проводили из Хьюстона (Техас), где последние годы жил экс-президент. Катафалк в сопровождении почетного эскорта прибыл на летное поле, где под звуки военного оркестра перед отправлением самолета был дан 21 залп из артиллерийских орудий в честь Буша-старшего. На церемонии присутствовали члены семьи Бушей, в том числе 43-й президент Джордж Буш-младший с супругой. Они прибыли в Вашингтон тем же самолетом.

Буш-старший скончался в ночь на субботу на 95-м году жизни. Он занимал пост главы государства в 1989–1993 годах. Международная политика Буша отмечена военными операциями в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Он также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977) и 43-го вице-президента (1981-1989).

Подробнее о биографии Джорджа Буша — старшего читайте в справке РИА Новости >>