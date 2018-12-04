В Мексике убили шесть полицейских

МЕХИКО, 4 дек – РИА Новости. Шесть полицейских были убиты в результате нападения преступников в Мексике, сообщает в понедельник генеральная прокуратура штата Халиско.

"Сообщается о шести убитых сотрудниках полиции и одном раненом в результате внезапного нападения, произошедшего этим вечером в муниципалитете Ла-Уэрта. Начато соответствующее расследование", — говорится в сообщении ведомства.

По данным прокуратуры, в районе нападения идет поисковая операция.

На территории этого штата действует один из самых мощных мексиканских наркокартелей – "Халиско-Новое поколение". В 2015 году члены группировки атаковали военный вертолет, в результате чего погибли восемь человек, а затем патруль полиции на одной из трасс — были убиты 15 и ранены пять полицейских. Эти потери оказались одними из самых больших в мексиканской полиции за последние годы.