Экс-президент Перу Гарсия заявил о готовности предстать перед правосудием

МЕХИКО, 4 дек – РИА Новости. Бывший президент Перу Алан Гарсия, которому в понедельник было отказано в политическом убежище в посольстве Уругвая, заявил, что готов предстать перед правосудием.

Гарсия подозревается в участии в преступном сговоре и отмывании денег. Кроме того, прокуратура предоставила улики, что бывший президент получил от бразильской строительной компании Odebrecht взятку размером в 100 тысяч долларов.

"Я заявляю, что попросил об убежище в соответствии с конституцией до наступления срока действия ордера на арест, но после этого я буду дома в готовности к расследованиям, которые будут в отношении меня", — приводит портал Comercio заявление самого Гарсии.

Ранее глава уругвайского МИД Родольфо Нин Новоа сообщил, что правительство страны попросило экс-президента покинуть посольство, отказав ему в убежище. Как сообщил портал RPP, Гарсия приехал в дом дочери Карлы в районе Барранко в Лиме. По словам его личного секретаря Рикардо Пинеды, Гарсия не намерен просить об убежище какое-либо другое посольство.