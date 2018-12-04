Главы МИД стран НАТО обсудят ДРСМД и инцидент в Керченском проливе

БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Возможный ответ НАТО на ситуацию с договором РСМД и реакция на инцидент в Черном море станут ключевыми пунктами переговоров глав МИД стран альянса в четверг и пятницу в Брюсселе.

Переговоры начнутся во второй половине дня с совместного заседания Североатлантического совета с участием министров иностранных дел Украины и Грузии. Такой совмещенный формат пришлось позаимствовать из опыта июльского саммита НАТО, так как Венгрия продолжает блокировать проведение отдельных министерских встреч НАТО — Украина.

Далее министры соберутся в формате 29 стран-союзниц для обсуждения других тем повестки.

В начале дня, до министерского совета, госсекретарь США Майк Помпео, как ожидается, отдельно выступит с речью.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на предваряющей переговоры пресс-конференции обозначил приоритеты, над которыми будут работать союзники: ситуация в Керченском проливе и выполнение договора по РСМД. При этом он не предоставил журналистам деталей возможных решений, сославшись на то, что это станет предметом обсуждения министров.

Третьим большим пунктом повестки станет ситуация в Северной Африке. В связи с этим Столтенберг встретится во вторник с главой ливийского правительства нацсогласия Файезом Сарраджем, однако публичной части этих переговоров не запланировано. В пятницу в повестке переговоров будут темы Западных Балкан и Афганистана.

Договор РСМД: "Время на исходе"

Генсек НАТО дал понять, что союзники обсуждают меры реагирования на ситуацию вокруг договора РСМД, обвиняя Россию в его нарушении. По словам Столтенберга, нынешняя ситуация "не может продолжаться".

"Мы призываем Россию соблюдать договор, и мы, конечно, должны убедиться, что по-прежнему можем обеспечивать безопасность всех союзников, и мы примем необходимые решения, чтобы убедиться, что так будет и в будущем", — сказал он.

По словам генсека, ответ НАТО не будет зеркальным, "самолет на самолет, ракета на ракету, танк на танк", но альянс хочет "добиться того, чтобы был необходимый потенциал, необходимая готовность обеспечить надежное сдерживание". Он также подтвердил, что "США проинформировали союзников по НАТО о своей оценке новых российских ракет".

Ранее пожелавший остаться неназванным чиновник в альянсе отказался комментировать РИА Новости сообщения СМИ о том, что США передали НАТО некие секретные данные по новой российской системе, и предложил дождаться пресс-конференции Столтенберга.

Генсек также заявил в понедельник, что "время уходит", но не стал отвечать на вопрос, могут ли США воспользоваться этой встречей, чтобы объявить о выходе из договора о РСМД, или дождутся для этого следующей министерской встречи, которая пройдет через два месяца на уровне глав оборонных ведомств.

"Я думаю, что мне немного рановато сегодня объявлять о том, что скажут министры. Точные сроки, точную последовательность и так далее я сейчас комментировать не буду. Единственное, что я скажу — это что нынешняя ситуация не может продолжаться. И союзники по НАТО сейчас обсуждают, что делать с этим очень серьезным вопросом", — сказал он.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что Россия уведомила США, что ракета 9М729, которая вызывала беспокойство на Западе, не испытывалась на дальность, запрещенную договором о РСМД. Он отметил, что Москва в духе доброй воли сообщила американской стороне реальные временные рамки "испытательной деятельности" в отношении ракеты 9М729, дала разъяснения относительно ошибочных представлений Вашингтона о видах пусковых установок, с которых осуществлялись испытания, хотя такая прозрачность и не требуется согласно договору о РСМД.

Инцидент в Черном море: "Четкий сигнал"

Ситуация вокруг Керченского пролива, где украинские корабли, опасно маневрируя, нарушили российскую границу, продолжает раскручиваться в заявлениях и дискуссиях в рамках НАТО. Западные журналисты активно интересовались в понедельник у генсека, намерен ли альянс как-то конкретно, не только заявлениями и призывами, реагировать на эти события.

"НАТО и страны НАТО оказывали и оказывают сильную практическую поддержку Украине. Мы также, конечно, оказываем им политическую поддержку. Потом НАТО увеличила свое военное присутствие в черноморском регионе. В прошлом году количество дней, когда корабли НАТО или под командованием НАТО, присутствовали в Черном море, увеличилось с 80 до 120", — напомнил им Столтенберг, добавив, что альянс усилил возможности разведки в регионе и "внимательно следит за ситуацией" и действиями России.

"Рано говорить о том, что министры обсудят на завтрашнем заседании. Я смогу рассказать об этом после встречи, но я ожидаю, что союзники выразят большую обеспокоенность ситуацией и передадут очень четкий сигнал России", — добавил он.

Столтенберг также напомнил, что альянс работает с Грузией и Украиной "по вопросам, связанным с безопасностью Черного моря" и усиления их военно-морского потенциала. "У них есть поддержка со стороны НАТО, когда дело идет о военно-морской академии в Одессе. Мы работаем с военно-морскими силами как Украины, так и Грузии, показывая, что это практическое сотрудничество имеет ценность для партнеров", — сказал он.

Ранее эксперт центра исследований проблем мира и безопасности GRIP Дени Жакмен заявил РИА Новости, что НАТО вряд ли будет подключаться к ситуации вокруг Азовского моря, пока события развиваются в пределах этого региона и не затрагивают напрямую Черное море. По его мнению, "НАТО ограничивается поддержкой модернизации украинского флота" и "до тех пор, пока проблемы остаются в пределах Азовского моря".

Отвечая в понедельник на прямой вопрос, как НАТО ответит на призывы Киева "направить боевые корабли в Азовское море", Столтенберг вновь уклончиво сказал, что "НАТО уже значительно увеличила свое присутствие в Черном море и внимательно следит за ситуацией в регионе".

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>