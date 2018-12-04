Главы МИД стран НАТО обсудят ДРСМД и инцидент в Керченском проливе

БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Возможный ответ НАТО на ситуацию с договором РСМД и реакция на инцидент в Черном море станут ключевыми пунктами переговоров глав МИД стран альянса в четверг и пятницу в Брюсселе.
Переговоры начнутся во второй половине дня с совместного заседания Североатлантического совета с участием министров иностранных дел Украины и Грузии. Такой совмещенный формат пришлось позаимствовать из опыта июльского саммита НАТО, так как Венгрия продолжает блокировать проведение отдельных министерских встреч НАТО — Украина.
Далее министры соберутся в формате 29 стран-союзниц для обсуждения других тем повестки.
В начале дня, до министерского совета, госсекретарь США Майк Помпео, как ожидается, отдельно выступит с речью.
Третьим большим пунктом повестки станет ситуация в Северной Африке. В связи с этим Столтенберг встретится во вторник с главой ливийского правительства нацсогласия Файезом Сарраджем, однако публичной части этих переговоров не запланировано. В пятницу в повестке переговоров будут темы Западных Балкан и Афганистана.
Договор РСМД: "Время на исходе"
Генсек НАТО дал понять, что союзники обсуждают меры реагирования на ситуацию вокруг договора РСМД, обвиняя Россию в его нарушении. По словам Столтенберга, нынешняя ситуация "не может продолжаться".
"Мы призываем Россию соблюдать договор, и мы, конечно, должны убедиться, что по-прежнему можем обеспечивать безопасность всех союзников, и мы примем необходимые решения, чтобы убедиться, что так будет и в будущем", — сказал он.
Ранее пожелавший остаться неназванным чиновник в альянсе отказался комментировать РИА Новости сообщения СМИ о том, что США передали НАТО некие секретные данные по новой российской системе, и предложил дождаться пресс-конференции Столтенберга.
Генсек также заявил в понедельник, что "время уходит", но не стал отвечать на вопрос, могут ли США воспользоваться этой встречей, чтобы объявить о выходе из договора о РСМД, или дождутся для этого следующей министерской встречи, которая пройдет через два месяца на уровне глав оборонных ведомств.
"Я думаю, что мне немного рановато сегодня объявлять о том, что скажут министры. Точные сроки, точную последовательность и так далее я сейчас комментировать не буду. Единственное, что я скажу — это что нынешняя ситуация не может продолжаться. И союзники по НАТО сейчас обсуждают, что делать с этим очень серьезным вопросом", — сказал он.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что Россия уведомила США, что ракета 9М729, которая вызывала беспокойство на Западе, не испытывалась на дальность, запрещенную договором о РСМД. Он отметил, что Москва в духе доброй воли сообщила американской стороне реальные временные рамки "испытательной деятельности" в отношении ракеты 9М729, дала разъяснения относительно ошибочных представлений Вашингтона о видах пусковых установок, с которых осуществлялись испытания, хотя такая прозрачность и не требуется согласно договору о РСМД.
Инцидент в Черном море: "Четкий сигнал"
Ситуация вокруг Керченского пролива, где украинские корабли, опасно маневрируя, нарушили российскую границу, продолжает раскручиваться в заявлениях и дискуссиях в рамках НАТО. Западные журналисты активно интересовались в понедельник у генсека, намерен ли альянс как-то конкретно, не только заявлениями и призывами, реагировать на эти события.
"НАТО и страны НАТО оказывали и оказывают сильную практическую поддержку Украине. Мы также, конечно, оказываем им политическую поддержку. Потом НАТО увеличила свое военное присутствие в черноморском регионе. В прошлом году количество дней, когда корабли НАТО или под командованием НАТО, присутствовали в Черном море, увеличилось с 80 до 120", — напомнил им Столтенберг, добавив, что альянс усилил возможности разведки в регионе и "внимательно следит за ситуацией" и действиями России.
"Рано говорить о том, что министры обсудят на завтрашнем заседании. Я смогу рассказать об этом после встречи, но я ожидаю, что союзники выразят большую обеспокоенность ситуацией и передадут очень четкий сигнал России", — добавил он.
Ранее эксперт центра исследований проблем мира и безопасности GRIP Дени Жакмен заявил РИА Новости, что НАТО вряд ли будет подключаться к ситуации вокруг Азовского моря, пока события развиваются в пределах этого региона и не затрагивают напрямую Черное море. По его мнению, "НАТО ограничивается поддержкой модернизации украинского флота" и "до тех пор, пока проблемы остаются в пределах Азовского моря".
Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.