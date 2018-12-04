ООН, 4 дек — РИА Новости. Постпредства Британии и Франции направили в Совбез ООН запрос на проведение во вторник закрытых консультаций по иранским ракетным испытаниям, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах.
"Франция и Великобритания запросили такую встречу", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что точного времени обсуждения этого вопроса пока нет.
Представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи в свою очередь заявил, что Иран продолжит свои ракетные испытания и не будет спрашивать на это разрешения у других стран. Он подчеркнул, что испытания ракет и других средств оборонной промышленности Ирана предназначены для обороны и в целях сдерживания.