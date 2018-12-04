ООН, 4 дек — РИА Новости. Постпредства Британии и Франции направили в Совбез ООН запрос на проведение во вторник закрытых консультаций по иранским ракетным испытаниям, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах.

"Франция и Великобритания запросили такую встречу", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что точного времени обсуждения этого вопроса пока нет.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности в нарушение резолюции СБ ООН 2231. Он добавил, что США осуждают это и призывают Иран незамедлительно прекратить все действия, связанные с баллистическими ракетами, предназначенными для доставки ядерного оружия.

Представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи в свою очередь заявил, что Иран продолжит свои ракетные испытания и не будет спрашивать на это разрешения у других стран. Он подчеркнул, что испытания ракет и других средств оборонной промышленности Ирана предназначены для обороны и в целях сдерживания.