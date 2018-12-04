Вице-президент США заявил о вкладе Буша-старшего в победу в холодной войне

ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс выступил в понедельник вечером по вашингтонскому времени в Капитолии, куда доставили гроб с телом 41-го президента США Джорджа Буша-старшего, отметив, что именно при его руководстве США смогли победить в холодной войне.
"Президент Буш наблюдал распад Советского Союза, падение Берлинской стены. И под его руководством Америка выиграла холодную войну", — сказал Пенс.
Он также отметил заслуги Буша-старшего в военных кампаниях, которые он проводил в ходе своего президентства.
Гроб с телом 41-го президента США Джорджа Буша-старшего доставили в понедельник вечером по вашингтонскому времени в ротонду Капитолия. Попрощаться с экс-президентом люди смогут до утра среды.
Ранее его с почестями проводили из Хьюстона (Техас), где последние годы жил экс-президент. Катафалк в сопровождении почетного эскорта прибыл на летное поле, где под звуки военного оркестра перед отправлением самолета был дан 21 залп из артиллерийских орудий в честь Буша-старшего. На церемонии присутствовали члены семьи Бушей, в том числе 43-й президент Джордж Буш-младший с супругой. Они прибыли в Вашингтон тем же самолетом.
Буш-старший скончался в ночь на субботу на 95-м году жизни. Он занимал пост главы государства в 1989–1993 годах. Международная политика Буша отмечена военными операциями в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Он также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977) и 43-го вице-президента (1981-1989).
На фото: Джордж Герберт Уокер Буш во время учебы в военной академии в 1943 году.
На фото: вице-президент США Джордж Буш выступает на национальном съезде Республиканской партии в Новом Орлеане. 1988 год.
На фото: сейчас уже бывший президент США Барак Обама награждает медалью Свободы Джорджа Буша. 2011 год.
На фото: Борис Ельцин (слева), Михаил Горбачев (в центре) и Джордж Буш (справа) беседуют на официальном обеде в Кремле. 1991 год.
На фото: Джордж Буш на инаугурации Барака Обамы. 2009 год.
На фото: Джордж Буш во время рыбалки во Флориде. 1988 год.
На фото: совместное фото семьи Бушей, 1992 год. В центре Барбара Буш и Джордж Буш — старший.
На фото: Джордж Буш совершает прыжок с парашютной командой армии США "Золотой рыцарь", отмечая день своего 85-летия. 2009 год.
На фото: Джордж Буш с женой Барбарой после победы Джеба Буша на выборах губернатора Флориды. 2002 год.
На фото: бывшие президенты Джордж Уокер Буш и его отец Джордж Герберт Уокер Буш на похоронах Барбары Буш. 2018 год.
На фото: Джордж Буш на церемонии спуска на воду авианосца ВМС США USS George H.W. Bush. 2006 год.