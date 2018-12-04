Вице-президент США заявил о вкладе Буша-старшего в победу в холодной войне

ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс выступил в понедельник вечером по вашингтонскому времени в Капитолии, куда доставили гроб с телом 41-го президента США Джорджа Буша-старшего, отметив, что именно при его руководстве США смогли победить в холодной войне.

"Президент Буш наблюдал распад Советского Союза, падение Берлинской стены. И под его руководством Америка выиграла холодную войну", — сказал Пенс.

Он также отметил заслуги Буша-старшего в военных кампаниях, которые он проводил в ходе своего президентства.

Пенс подчеркнул, что пример Буша-старшего всегда будет вдохновлять, а его служение американскому народу сохранится в сердцах людей.

Гроб с телом 41-го президента США Джорджа Буша-старшего доставили в понедельник вечером по вашингтонскому времени в ротонду Капитолия. Попрощаться с экс-президентом люди смогут до утра среды.

Ранее его с почестями проводили из Хьюстона (Техас), где последние годы жил экс-президент. Катафалк в сопровождении почетного эскорта прибыл на летное поле, где под звуки военного оркестра перед отправлением самолета был дан 21 залп из артиллерийских орудий в честь Буша-старшего. На церемонии присутствовали члены семьи Бушей, в том числе 43-й президент Джордж Буш-младший с супругой. Они прибыли в Вашингтон тем же самолетом.

Буш-старший скончался в ночь на субботу на 95-м году жизни. Он занимал пост главы государства в 1989–1993 годах. Международная политика Буша отмечена военными операциями в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Он также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977) и 43-го вице-президента (1981-1989).

Подробнее о биографии Джорджа Буша — старшего читайте в справке РИА Новости >>