Кикабидзе опроверг "наглую ложь" о тайной поездке в Россию

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Известный грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе назвал "наглой ложью" сообщения ряда СМИ о его "тайном выступлении" в Санкт-Петербурге. Об этом артист рассказал в интервью Sputnik Грузия.

В понедельник ряд российских СМИ заявили о том, что Кикабидзе якобы нарушил обещание не ездить в Россию. По сообщениям, актер выступил на закрытой вечеринке в петербургском ресторане "Шаляпин". При этом артист сначала якобы отказался от выступления, но, узнав размер гонорара в размере 40 тысяч евро за 40 минут, согласился выступить на условиях полной конфиденциальности.

"Это наглая ложь. Я не был ни в одном российском городе с 2008 года. Сегодня у нас 2018 год. Я больше десяти лет не был в России", — сказал он.

Кикабидзе — лауреат Государственной премии СССР (1978), Народный артист Грузии (1980). Его звезда была заложена в 1999 году в Москве на "Площади Звезд", в 2006 году — в Тбилиси на площади перед зданием филармонии. Кикабидзе снимался в фильмах "Не горюй!", "Мимино", "ТАСС уполномочен заявить…" и других.

Летом артист в интервью Deutsche Welle заявил, что ненавидел Советский Союз и был рад его распаду, хотя "такую огромную махину трудно было развалить". По его мнению, Россия идет по тому же пути. Тем не менее, Кикабидзе отметил, что в советские времена люди отличались большей духовностью и относились друг к другу с уважением.