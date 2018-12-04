Помпео в ходе встречи с Нетаньяху отметил прочность союза США и Израиля

ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Брюсселе и заявил об абсолютном праве Израиля на самооборону и борьбу с антиизраильскими настроениями в ООН.

"Госсекретарь Майкл Помпео встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху сегодня в Брюсселе. Госсекретарь подчеркнул приверженность США безопасности Израиля и абсолютным правом страны на самооборону и борьбу с антиизраильскими предубеждениями в ООН", — заявила официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт.

Кроме того, Помпео заявил Нетаньяху о поддержке США связей и укрепления диалога с Израилем и его соседями на Ближнем Востоке и в Африке, "включая Оман и Чад".

"Госсекретарь Помпео отметил прочность союза США и Израиля и наше многостороннее сотрудничество. Он вновь повторил решимость Америки в противостоянии совокупности угроз, исходящих от иранского режима, с помощью максимального давления", — следует из распространенного заявления Науэрт.