На Кубе отметили День неизвестного солдата

ГАВАНА, 4 дек — РИА Новости. День неизвестного солдата отметили в понедельник на Кубе при участии сотрудников российского посольства и представителей вооруженных сил острова.

"Отмечать этот день было необходимо, потому что эти молодые люди, которые отдали свои жизни здесь, вдали от Родины, внесли вклад в укрепление отношений между двумя народами и нашими вооруженными силами", – заявил РИА Новости президент Ассоциации дружбы Кубы и России, бригадный генерал Арнальдо Тамайо.

Церемония прошла у мемориала советских воинов-интернационалистов рядом с Гаваной. На ней присутствовал посол России на Кубе Андрей Гуськов и военный атташе Валерий Зубарев.

Основанием для установления памятной даты — Дня неизвестного солдата — именно в этот день стало то, что 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах Неизвестного Солдата был перенесен из братской могилы, находящейся на 41 километре Ленинградского шоссе под Москвой, и торжественно захоронен в Александровском саду у стен московского Кремля.