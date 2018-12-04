США планируют предметно обсудить ДРСМД на встрече глав МИД стран НАТО

ВАШИНГТОН, 4 дек – РИА Новости. США рассчитывают на подробную дискуссию по судьбе договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе 4-5 декабря, заявил высокопоставленный сотрудник госдепартамента журналистам во вторник на борту самолета госсекретаря США по пути в Бельгию.
"Мы намерены вовлечь наших союзников в тесную дискуссию в следующие полтора дня по договору о РСМД. Мы уже несколько дней ведем обсуждения с европейскими союзниками по договору о РСМД", — сказал он.
Расшифровку общения с журналистам распространил госдепартамент.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, выйдут из договора и будут развивать вооружения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие.