США планируют предметно обсудить ДРСМД на встрече глав МИД стран НАТО

ВАШИНГТОН, 4 дек – РИА Новости. США рассчитывают на подробную дискуссию по судьбе договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе 4-5 декабря, заявил высокопоставленный сотрудник госдепартамента журналистам во вторник на борту самолета госсекретаря США по пути в Бельгию.

"Мы намерены вовлечь наших союзников в тесную дискуссию в следующие полтора дня по договору о РСМД. Мы уже несколько дней ведем обсуждения с европейскими союзниками по договору о РСМД", — сказал он.

Расшифровку общения с журналистам распространил госдепартамент.

По словам дипломата, США будут опираться на жесткие формулировки летней декларации НАТО по этому вопросу и работать с союзниками, чтобы обрисовать совместный подход к проблеме "российского несоблюдения ДРСМД".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, выйдут из договора и будут развивать вооружения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что США размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.