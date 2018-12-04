Гроб с телом Буша-старшего доставили президентским бортом в Вашингтон

ВАШИНГТОН, 4 дек – РИА Новости. Гроб с телом 41-го президента США Джорджа Буша-старшего доставили в Вашингтон на борту президентского самолета, церемонию встречи на авиабазе "Эндрюс" транслирует телеканал Fox News.
"Борт номер один" предоставил для этой цели нынешний глава государства Дональд Трамп, который назвал это "особой честью", которой Буш-старший заслуживает.
Буш-старший скончался в ночь на субботу на 95-м году жизни. Он занимал пост главы государства в 1989–1993 годах. Международная политика Буша отмечена военными операциями в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Он также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977) и 43-го вице-президента (1981-1989).