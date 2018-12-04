Данных о пострадавших при землетрясении на Аляске иностранцах не поступало

ВАШИНГТОН, 4 дек – РИА Новости. Российское посольство в США не получало сообщений о том, что при землетрясении на Аляске пострадали граждане России или другие иностранцы, сообщил РИА Новости представитель миссии.

"Посольство не получило никакой новой информации об иностранных гражданах, пострадавших при землетрясении на Аляске. Управление по делам иностранных представительств предоставит обновленную информацию, если или когда она станет доступной", — заявил представитель посольства.

На Аляске 30 ноября произошла серия подземных толчков. По разным оценкам, магнитуда составляла от 6,6 до 7,2. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. В крупнейшем городе штата Анкоридже, близ которого происходили наиболее мощные толчки, полиция сообщила о ряде перекрытых дорог и улиц.