Гутерреш и саудовский принц обсудили дело Хашукджи

ООН, 3 дек — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш при встрече на полях саммита G20 в Аргентине лично заявил Саудовскому наследному принцу Мухаммеду бен Сальману о необходимости прозрачного расследования убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, сообщил в понедельник журналистам заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.

"Генсек напомнил, что необходима прозрачность и понятность обстоятельств дела Хашукджи, также как и необходимость донесения всей ответственности теми, кто в этом виноват", — сказал Хак.

Кроме того, по его словам, генсек и наследный принц "обсудили региональные вопросы, вызывающие беспокойство, генсек отдельно подчеркнул необходимость поддерживать все попытки перезапуска политического урегулирования йеменского вопроса и гуманитарной катастрофы".

"Он призвал наследного принца поддержать перезапуск политического диалога (в Йемене) в начале декабря в Швеции", — добавил Хак.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.