Спикер парламента Косово призвал ЕС отменить визовый режим для косоваров

БЕЛГРАД, 3 дек – РИА Новости. Спикер парламента самопровозглашенной республики Косово Кадри Весели на встрече с комиссаром по вопросам соседства и расширения ЕС Йоханнесом Ханом напомнил об ожидаемой отмене визового режима для косоваров.

В понедельник Хан посетил сначала Белград, где провел разговора с президентом Сербии Александром Вучичем за закрытыми дверями, затем отправится в Приштину на встречи с косовско-албанским руководством.

"Европейский путь (самопровозглашенного – ред.) Косово не остановить. В этом нет никакого сомнения. Мы — западные люди, поэтому Евросоюз должен проложить путь для Косово. Граждане Косово заслуживают того, чтобы они могли свободно передвигаться в шенгенской зоне", — написал Весели в Facebook по итогам встречи.

"Мы выполнили все необходимые критерии, что было подтверждено Европейской комиссией и европейским парламентом", — подчеркнул спикер косовского парламента.

Комитет Европарламента (ЕП) по внутренним делам в конце сентября большинством голосов поддержал предложение Еврокомиссии о предоставлении гражданам самопровозглашенной республики Косово безвизового режима для краткосрочных поездок в ЕС. Однако ожидаемой Приштиной либерализации визового режима до сих пор не произошло.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются Брюссельское соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения этих соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.