Лавров обсудил с комиссаром Африканского союза кризисы на континенте

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с комиссаром Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаилом Шерги вопросы противодействия терроризму и урегулирование кризисов на континенте, в том числе в ЦАР и Южном Судане, сообщили в понедельник в МИД.

Шерги находится в Москве с рабочим визитом.

"В ходе беседы состоялся доверительный обмен мнениями по актуальным вопросам дальнейшего поступательного развития российско-африканских отношений. При этом была отмечена существенная активизация политического взаимодействия между Россией и Африканским союзом, конструктивная деятельность которого в качестве ведущей организации Африканского континента пользуется твердой поддержкой со стороны Москвы", — говорится в сообщении МИД по итогам встречи.

Как отметили в МИД РФ, стороны обсудили вопросы противодействия распространению террористической угрозы и разблокирования кризисов в Африке "с акцентом на ситуацию в Сахаро-Сахельском регионе, Центральноафриканской Республике, Южном Судане, Демократической Республике Конго и на Африканском Роге. С российской стороны приветствовались посреднические усилия Африканского союза, предпринимаемые в координации с ООН в интересах скорейшего урегулирования внутриливийского конфликта".

В тот же день в МИД России развернутые консультации с Шерги провел специальный представитель президента, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.