Евросоюз продлил мандат наблюдательной миссии в Грузии

БРЮССЕЛЬ, 3 дек — РИА Новости. ЕС продлил работу наблюдательной миссии в Грузии (МНЕС) до декабря 2020 года, сообщил в понедельник пресс-служба Совета ЕС.
Гражданская миссия ЕС развернута в сентябре 2008 года после заключения при посредничестве Евросоюза соглашения из шести пунктов, которое положило конец августовскому конфликту.
Более 200 европейских гражданских наблюдателей в рамках миссии оценивают действия сторон, включая соблюдение соглашения. Миссия располагает также горячей линией для рассмотрения инцидентов.
В августе этого года глава миссии Эрик Хег заявил РИА Новости, что спустя 10 лет после конфликта 2008 года ситуация в сфере безопасности в регионе спокойная, хотя и сохраняется риск происшествий. Он выразил надежду на то, что однажды решение конфликта будет достигнуто и мандат МНЕС больше не понадобится.
Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем. Грузия, Абхазия и Южная Осетия регулярно встречаются в рамках Женевских дискуссий. При этом Тбилиси отказывается признавать независимость республик, называя их "оккупированными российскими войсками".