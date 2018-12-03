Евросоюз продлил мандат наблюдательной миссии в Грузии

БРЮССЕЛЬ, 3 дек — РИА Новости. ЕС продлил работу наблюдательной миссии в Грузии (МНЕС) до декабря 2020 года, сообщил в понедельник пресс-служба Совета ЕС.

"Совет продлил мандат мониторинговой миссии ЕС в Грузии до 14 декабря 2020 года. Он также выделил бюджет в размере 38,2 миллиона евро на период с 15 декабря 2018 года по 14 декабря 2020 года", — говорится в сообщении.

Гражданская миссия ЕС развернута в сентябре 2008 года после заключения при посредничестве Евросоюза соглашения из шести пунктов, которое положило конец августовскому конфликту.

Более 200 европейских гражданских наблюдателей в рамках миссии оценивают действия сторон, включая соблюдение соглашения. Миссия располагает также горячей линией для рассмотрения инцидентов.

В августе этого года глава миссии Эрик Хег заявил РИА Новости, что спустя 10 лет после конфликта 2008 года ситуация в сфере безопасности в регионе спокойная, хотя и сохраняется риск происшествий. Он выразил надежду на то, что однажды решение конфликта будет достигнуто и мандат МНЕС больше не понадобится.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем. Грузия, Абхазия и Южная Осетия регулярно встречаются в рамках Женевских дискуссий. При этом Тбилиси отказывается признавать независимость республик, называя их "оккупированными российскими войсками".