Парламент Эстонии осудил действия России в Керченском проливе

ТАЛЛИН, 3 дек — РИА Новости. Парламент Эстонии на дополнительном заседании в понедельник принял заявление, в котором осудил действия России в Керченском проливе в ходе произошедшего неделю назад инцидента с задержанием украинских судов, нарушивших границу РФ, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа республики.
В нем добавляется, что "в заявлении осуждается нападение РФ на украинские корабли в Керченском проливе, а также захват и задержание украинских моряков".
"Парламент подчеркнул, что Россия должна немедленно освободить украинские корабли вместе с моряками, позволить им беспрепятственно проследовать в порты Украины и восстановить свободное движение кораблей в Керченском заливе и Азовском море. Парламент считает, что в создавшейся ситуации необходимо продолжить и расширить направленные против России санкции", — отмечает пресс-служба.
Российская сторона 25 ноября закрыла Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, для прохода гражданских судов в целях безопасности. На следующий день судоходство в Керченском проливе было возобновлено. Крымские власти заявляли, что для тех моряков, кто действует в рамках законодательства, никаких проблем при проходе через Керченский пролив нет.
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.