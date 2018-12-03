Парламент Эстонии осудил действия России в Керченском проливе

ТАЛЛИН, 3 дек — РИА Новости. Парламент Эстонии на дополнительном заседании в понедельник принял заявление, в котором осудил действия России в Керченском проливе в ходе произошедшего неделю назад инцидента с задержанием украинских судов, нарушивших границу РФ, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа республики.

"За принятие заявления проголосовали 79 депутатов, против не было подано ни одного голоса, 5 депутатов не голосовали и 17 народных избранников отсутствовали на заседании. Всего в эстонском парламенте представлен 101 депутат", — говорится в сообщении

В нем добавляется, что "в заявлении осуждается нападение РФ на украинские корабли в Керченском проливе, а также захват и задержание украинских моряков".

"Парламент подчеркнул, что Россия должна немедленно освободить украинские корабли вместе с моряками, позволить им беспрепятственно проследовать в порты Украины и восстановить свободное движение кораблей в Керченском заливе и Азовском море. Парламент считает, что в создавшейся ситуации необходимо продолжить и расширить направленные против России санкции", — отмечает пресс-служба.

Российская сторона 25 ноября закрыла Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, для прохода гражданских судов в целях безопасности. На следующий день судоходство в Керченском проливе было возобновлено. Крымские власти заявляли, что для тех моряков, кто действует в рамках законодательства, никаких проблем при проходе через Керченский пролив нет.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

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