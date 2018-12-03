Обрадор создал комиссию по расследованию исчезновения студентов в 2014 году

МЕХИКО, 3 дек — РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в понедельник подписал указ о создании специальной комиссии для расследования исчезновения группы студентов из города Айотсинапа.

Сорок три студента из колледжа Айотсинапы пропали в городе Игуала в сентябре 2014 года. Как стало известно впоследствии, их похитили местные полицейские и передали в руки бандитов, после чего учащиеся, предположительно, были убиты, а их тела сожжены. В связи с этим в ходе долгого расследования были арестованы более 100 человек, в том числе бывший мэр Игуалы и многочисленные полицейские чины. Однако родственники учащихся не были согласны с результатами расследования.

"Комиссия создается, чтобы были даны все возможности для расследования. Ответственным за расследование является генеральная прокуратура. Мы будем следить за итогами, мы не будет умывать руки. Мы уважаем автономию других ветвей власти, но это — дело государства, очень важное для всех мексиканцев", — заявил Лопес Обрадор.

Расследовать обстоятельства исчезновения студентов Лопес Обрадор обещал еще до вступления в должность. Ранее офис Верховного комиссара ООН по правам человека сообщил в своем докладе, что расследование похищения 43 студентов в Мексике на ранних этапах проводилось с использованием пыток и незаконных задержаний, которые были сокрыты властями.