Задержанные на территории военной базы в Швеции оказались туристами

СТОКГОЛЬМ, 3 дек – РИА Новости, Людмила Божко. Два посторонних человека, которых задержали в ночь на воскресенье на территории частично действующей базы ВМФ Швеции, расположенной близ Стокгольма на острове Мускё, оказались туристами, сообщает Радио Швеции SR со ссылкой на адвоката одного из задержанных.

"У них есть хобби. Они совершают поездки и осматривают различные бункеры в Европе. Они подумали, что место было полностью демилитаризовано", — сказала радио адвокат Катарина Рогеман.

По ее словам, туристы не знали, что нельзя находиться на территории базы. Задержанных она назвала хорошо образованными людьми.

Задержанные – иностранцы, но не сообщается, из какой страны они приехали. Расследованием обстоятельств, приведших туристов на территорию базы, занимается полиция безопасности Швеции.

Инцидент, по данным ВС Швеции, произошел в 03.00 мск в ночь на воскресенье, в связи с задержанием было произведено два предупредительных выстрела. Шведские ВС отмечают, что за нахождение без разрешения на охраняемом объекте грозит тюремное заключение или штрафы.

По данным шведских СМИ, база на острове Мускё действует с 1969 года. В 2005 году, согласно решению правительства, основная деятельность на ней начала постепенно сворачиваться и переводиться в Карлскруну на юге страны. В настоящее время база на Мускё частично используется ВМФ Швеции для технического осмотра судов, но имеются также планы и по расширению деятельности на ней.