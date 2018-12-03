Мэй во время саммита G20 обсудила будущие торговые соглашения с рядом стран

ЛОНДОН, 3 дек – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что во время саммита "двадцатки" в Аргентине обсудила будущие торговые соглашения с Канадой, Австралией, Чили и Японией.

"Я обсудила будущие торговые соглашения с Канадой, Австралией, Чили и Японией, с которыми мы хотим оперативно работать над установлением нового экономического партнерства по образцу соглашения об экономическом партнерстве между ЕС и Японией", — заявила Мэй, выступая в понедельник в парламенте с отчетом о саммите.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

Саммит "Большой двадцатки" прошел в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. По итогам форума была принята итоговая декларация, в которой страны подтвердили необходимость реформирования Всемирной торговой организации (ВТО), обязательство использовать все политические средства для достижения роста экономики, совместно работать над устранением причин появления беженцев и оказанием переселенцам гуманитарной помощи.