Украинские пограничники не пустили в страну 218 россиян за неделю

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Пограничники восточного регионального управления, в зону ответственности которых входят Харьковская, Сумская и Луганская области за истекшую неделю не пустили на территорию Украины 218 россиян, сообщил в понедельник начальник управления Андрей Игнатьев.

"Пересекло государственную границу 6,213 тысячи граждан России. Было не пропущено 218", — заявил Игнатьев на брифинге.

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил в субботу, что за три дня отказано во въезде в страну 99 россиянам, поскольку большинство из них не смогли подтвердить цель своей поездки, некоторые не имели соответствующих документов или превысили срок разрешенного пребывания.

Ранее украинский президент Петр Порошенко сообщил в Twitter, что страна вводит ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. За день до этого Киев ввел военное положение в ряде областей на Украине, в том числе приграничных с Россией. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет вводить никаких ответных ограничений против граждан Украины, а, напротив, облегчит режим их пребывания в РФ и получения российского гражданства. В МИД РФ отметили, что данное решение свидетельствует о добрых намерениях России в отношении украинцев.