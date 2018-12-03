Полиция Китая задержала группировку, принуждавшую женщин к проституции

ПЕКИН, 3 дек — РИА Новости. Правоохранительные органы Китая и Сингапура провели совместную операцию, в результате которой задержали 30 подозреваемых в похищении женщин и принуждении их к занятию проституцией, более 140 женщин были освобождены, говорится в опубликованном в понедельник сообщении министерства общественной безопасности КНР.

В марте этого года китайское ведомство получило от сингапурских коллег сообщение, что в ходе одного из расследований о похищении и незаконном трафике была выявлена криминальная группировка, завлекающая сотни китайских женщин на работу в Сингапур через группы в различных соцсетях и склоняющая их к занятию проституцией.

Получив сообщение, специальные отделы правоохранительных органов провинций Гуандун и Цзянсу приступили к расследованию, также были созданы специальные общие рабочие группы двух стран по этому делу. Через некоторое время удалось выяснить, что группировкой руководят два 27-летних мужчины из провинции Цзянсу.

Только 22 ноября правоохранительные органы смогли провести спецоперацию, в результате которой были задержаны 30 подозреваемых, включая главарей, 144 женщины были освобождены.