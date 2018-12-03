Глава ДНР назначил трех новых министров

ДОНЕЦК, 3 дек — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в понедельник назначил министров здравоохранения, финансов и аграрной политики и продовольствия, всего назначения получили 15 человек, сообщил РИА Новости представитель аппарата главы ДНР.

Ранее все руководители министерств ДНР имели статус исполняющих обязанности. После вступления в должность главы республики Пушилин назначил премьер-министра, а также глав МИД, МВД, МЧС и министерства госбезопасности.

"Сегодня были назначены 15 министров, из них три новых министра. Это министр финансов Чаусова Яна Сергеевна, министр агропромышленной политики и продовольствия Крамаренко Артем Александрович и министр здравоохранения Долгошапко Ольга Николаевна", — сказал представитель аппарата главы ДНР.

Текст соответствующих указов размещен на официальном сайте республики.

Выборы главы и депутатов в ДНР прошли 11 ноября. По их результатам главой ДНР был избран Пушилин. За него проголосовали более 60% избирателей. Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.