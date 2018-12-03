Глава ДНР назначил трех новых министров

ДОНЕЦК, 3 дек — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в понедельник назначил министров здравоохранения, финансов и аграрной политики и продовольствия, всего назначения получили 15 человек, сообщил РИА Новости представитель аппарата главы ДНР.
"Сегодня были назначены 15 министров, из них три новых министра. Это министр финансов Чаусова Яна Сергеевна, министр агропромышленной политики и продовольствия Крамаренко Артем Александрович и министр здравоохранения Долгошапко Ольга Николаевна", — сказал представитель аппарата главы ДНР.
Текст соответствующих указов размещен на официальном сайте республики.
Выборы главы и депутатов в ДНР прошли 11 ноября. По их результатам главой ДНР был избран Пушилин. За него проголосовали более 60% избирателей. Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.