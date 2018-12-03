Спецпредставители России и США обсудят запуск межафганского диалога

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Спецпредставители России и США по Афганистану на встрече в Москве обсудят содействие запуску прямого диалога между официальным Кабулом и талибами, сообщили в понедельник в МИД РФ.

Ранее директор второго департамента Азии МИД РФ, спецпредставитель президента России Замир Кабулов сообщил РИА Новости, что его встреча с американским коллегой Залмаем Халилзадом пройдет 7 декабря. В этот же день американского дипломата примет замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Основным вопросом предстоящих консультаций станет обсуждение возможностей российско-американского взаимодействия на афганском направлении, прежде всего, в вопросах оказания содействия запуску прямого диалога о мире между противоборствующими в Афганистане сторонами",- сообщили в МИД РФ, комментируя тематику предстоящих переговоров.