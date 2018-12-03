Помпео на встрече глав МИД стран НАТО напомнит об обязательствах по тратам

ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе 4-5 декабря в очередной раз напомнит союзникам по альянсу о необходимости равномерного распределения расходов на его содержание, говорится в распространенном в понедельник заявлении представителя госдепартамента Хезер Науэрт.

"Это означает жить, придерживаясь обещания, которое все союзники сделали в 2014 году и подтвердили в 2018 году на Брюссельском саммите: тратить 2% от их внутреннего валового продукта на оборону к 2024 году и вкладывать 20% от этого в основное оборудование", — приведены в заявлении ее слова.

Кроме того, министры обсудят вопросы трансатлантической безопасности, а также действия и партнерские отношения НАТО, в том числе с "критически важными партнерами" Грузией и Украиной, заявила Науэрт.

Помпео также проведет встречу с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем и обсудит в том числе вопросы нераспространения в свете того, что, Бельгия скоро в шестой раз займет место страны-председателя в СБ ООН.