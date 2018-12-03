Египет заинтересован в приобретении российских вертолетов, считает эксперт

КАИР, 3 дек — РИА Новости. Египет заинтересован в приобретении российских ударных вертолетов Ка-52 для оснащения "Мистралей", однако проработка финансовых условий занимает длительное время, считает египетский военный эксперт, бывший руководитель исследовательского центра вооруженных сил страны Гамаль Мазлюм.

В понедельник Россия представила на первой в Египте Международной выставке оборонной промышленности и вооружений EDEX-2018 боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52. Ранее сообщалось, что в 2017 году РФ выиграла тендер на поставку Египту морской версии данных машин Ка-52К на предназначавшиеся для ВМФ России вертолетоносцы типа "Мистраль".

"Египет заинтересован в приобретении вертолетов Ка-52, они подходят для вертолетоносцев, с технической стороны, с точки зрения возможностей машины вопросов у египетских вооруженных сил нет. Но, как известно, длительность переговоров по вооружению зачастую связана с финансовой стороной вопроса", — сказал эксперт РИА Новости.

По его словам, сам факт, что на российской экспозиции представлен натурный образец российского боевого вертолета, свидетельствует о том, что переговоры по этому вопросу находятся на продвинутой фазе.

В октябре этого года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил журналистам, что переговоры по дооснащению "Мистралей" и поставке вертолетов в Египет находятся в активной фазе, Москва надеется прийти к соглашению в ближайшее время.