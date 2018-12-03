Египет заинтересован в приобретении российских вертолетов, считает эксперт

КАИР, 3 дек — РИА Новости. Египет заинтересован в приобретении российских ударных вертолетов Ка-52 для оснащения "Мистралей", однако проработка финансовых условий занимает длительное время, считает египетский военный эксперт, бывший руководитель исследовательского центра вооруженных сил страны Гамаль Мазлюм.
"Египет заинтересован в приобретении вертолетов Ка-52, они подходят для вертолетоносцев, с технической стороны, с точки зрения возможностей машины вопросов у египетских вооруженных сил нет. Но, как известно, длительность переговоров по вооружению зачастую связана с финансовой стороной вопроса", — сказал эксперт РИА Новости.
В октябре этого года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил журналистам, что переговоры по дооснащению "Мистралей" и поставке вертолетов в Египет находятся в активной фазе, Москва надеется прийти к соглашению в ближайшее время.