Нетаньяху намерен обсудить с Помпео сдерживание Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что собирается обсудить с госсекретарем США Майком Помпео "сдерживание агрессии Ирана и его сателлитов" у северных границ еврейского государства.

Переговоры, о которых стало известно ранее в понедельник, пройдут вечером в Брюсселе.

"Я буду обсуждать с Майком Помпео развитие событий в нашем регионе и способы, с помощью которых мы вместе сдерживаем агрессию Ирана и его сателлитов на севере. Конечно, мы обсудим и другие вопросы", — сказал Нетаньяху перед отлетом. Соответствующее видео распространила канцелярия главы правительства.

Израильтяне признают, что за последние два года 200 раз бомбили объекты иранского военного присутствия в соседней Сирии, и говорят о решимости продолжать операции, несмотря на усиление ПВО Сирии современными российскими зенитно-ракетными комплексами С-300. Их поставка стала ответом на трагический инцидент с самолетом-разведчиком ВКС РФ Ил-20, вину за гибель которого в Москве возложили на израильских военных.

Местные СМИ предполагают, что на встрече в Брюсселе Нетаньяху может также попросить Помпео отстрочить публикацию так называемой "сделки века" — проекта палестино-израильского урегулирования, над которым работает американская администрация. В преддверии выборов, которые состоятся в 2019 году, израильским лидерам будет сложно согласиться на требуемые от них уступки без электоральных потерь, а возражения может омрачить идиллию в отношениях с президентом США Дональдом Трампом.